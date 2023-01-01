Jump and Hover
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Jump and Hover 是一款益智平台遊戲，您可以控制一個立方體角色，他需要在不死的情況下完成障礙和充滿尖刺的關卡。遊戲的意義非常明顯：你需要跳躍和懸停才能通過危險的關卡。明智地控制跳躍併計時以保持漂浮。你的懸停計時器幾乎會立即耗盡，所以不要在空中浪費一秒鐘，並提前考慮你想跳到哪個平台。關卡周圍散佈著電池。這些電池可幫助您在空中為懸停桿充電。不要忘記接觸地面也有同樣的作用！所以繼續嘗試吧。你能透過跳躍和懸停獲得勝利嗎？跳躍和懸停是由羅伯特·阿爾瓦雷斯 (Robert Alvarez) 創建的。 Poki 上還有其他思維遊戲：Placions、Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer
網站： poki.com
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