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Ledge Throw

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Ledge Throw 是一款益智遊戲，您可以創建臨時平台來跳躍，並以創意的方式完成平台謎題。首先，使用WASD或方向鍵來奔跑和跳躍。按 X 會拋出一個類似迴力鏢的平台，你可以站在上面。然而，創建另一個平台會破壞先前創建的平台 - 即使您目前正站在它上面！因此，在陷入危險之前要小心並思考你的行動。如果您遇到困難，也不必擔心 - 您隨時可以使用提示來顯示移動的順序。有 24 個有趣的關卡和精心設計的謎題，讓您摸不著頭腦！Ledge Throw 由 Robert Alvarez 創造。 Poki 上還有其他思維遊戲：Platform Countdown、Hop Warp、Plactions、Jumping Clones、Big Tall Small、Teleport Jumper、Block Toggle、Isotiles、Chessformer 和 Resizer 您可以在 Poki 上免費玩 Ledge Throw。Ledge Throw 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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