Jumping Clones

《跳躍克隆》是一款由羅伯特·阿爾瓦雷斯 (Robert Alvarez) 創作的益智遊戲。在這個遊戲中，你必須完成一個充滿特殊機制的平台關卡，但不同的是：你同時控制多個角色！你必須運用你的思考能力來同步動作或利用地形來移動。你能完成所有關卡嗎？讓我們跳吧！箭頭鍵或 WASDJumping Clones 是由 Robert Alvarez 創建的。他們在 Poki 上還有其他遊戲：Resizer、Block Toggle 和 Isotiles。

網站： poki.com

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