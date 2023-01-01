Chessformer 是一款由 Robert Alvarez 創建的益智遊戲。 Chessformer 擁有國際象棋的最佳品質，使用您熟悉和喜愛的熟悉的棋子提供基於網格的棋盤遊戲體驗。這些棋子按預期移動，但移動後它們會掉落，並且在停止掉落之前無法再次移動。每個關卡的目標都是捕獲對方的國王。但不用擔心你的棋子會輸給國王，因為國王很懶惰，從不採取行動。您準備好成為最新的國際象棋神童了嗎？移動棋子 - 點擊您想要移動的棋子，然後單擊其中一個點。Chessformer 由 Robert Alvarez 創建。他們在 Poki 上還有其他遊戲：Resizer、Block Toggle 和 Isotiles。

網站： poki.com

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