Alien's Nest
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你有能力保護自己免受外星人、惡魔等的侵害嗎？在 Alien's Nest 射擊遊戲中證明這一點，您必須面對來自外太空的敵人！攀爬工業世界，留意被擊落的外星人。你還能活多久？ 控制： WASD - 移動 滑鼠 - 瞄準/更改視圖 滑鼠點擊-射擊
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