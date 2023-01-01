Run and Gun
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Mad Pixel Ltd. 的《Run and Gun》是經典關卡射擊遊戲的現代詮釋。你的任務很簡單：擊敗你的敵人，到達大頭目並進入下一關！確保瞄準你的目標，因為每次爆頭你都會賺到更多錢，讓你收集金幣來升級你的盔甲和槍支。但如果你錯過了，你的跑槍冒險可能就結束了！在瀏覽器中玩 Poki 上的 Run and Gun，體驗這款令人興奮的射擊街機遊戲！ 控制： 滑鼠/空白鍵 - 射擊 關於創作者： Run and Gun 由 Mad Pixel Ltd 創作。他們也是 Mad GunZ 的創建者。
網站： poki.com
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