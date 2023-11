Mad Pixel Ltd. 的《Run and Gun》是經典關卡射擊遊戲的現代詮釋。你的任務很簡單:擊敗你的敵人,到達大頭目並進入下一關!確保瞄準你的目標,因為每次爆頭你都會賺到更多錢,讓你收集金幣來升級你的盔甲和槍支。但如果你錯過了,你的跑槍冒險可能就結束了!在瀏覽器中玩 Poki 上的 Run and Gun,體驗這款令人興奮的射擊街機遊戲! 控制: 滑鼠/空白鍵 - 射擊 關於創作者: Run and Gun 由 Mad Pixel Ltd 創作。他們也是 Mad GunZ 的創建者。

網站: poki.com

