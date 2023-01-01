《Funny Shooter 2》是一款 3D FPS（第一人稱射擊遊戲）遊戲，您可以使用武器庫中的各種武器射擊令人毛骨悚然且滑稽的敵人。敵人會分階段出現，幾乎每個關卡都會引入一些新的、令人興奮的東西，無論是新的敵人、老闆、升級還是武器。你可以使用各種瘋狂的槍支、步槍、角色扮演遊戲、榴彈發射器、手槍、火箭筒、狙擊槍、霰彈槍，甚至可以客製化皮膚！確保完成成就和挑戰以賺取額外的金幣，以幫助促進您的進步。不要忘記升級你的技能，例如生命值、硬幣磁鐵和手榴彈衝擊力。立即暢玩《Funny Shooter 2》，向我們展示您可以擊敗遊戲中的每個 Boss！《Funny Shooter 2》由 GoGoMan 創作。在 Poki 上玩他們的其他動作遊戲：Huggy Wuggy Shooter、Neon Flytron：Cyber​​punk RacerFunny Shooter 2 可以在 Poki 上免費玩。Funny Shooter 2 可以在您的電腦上玩。

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