Krunker.io 是一款像素化 3D 線上多人網頁遊戲，您必須使用各種武器與對手戰鬥。您將扮演第一人稱射擊遊戲 (FPS)，並且可以加入多種遊戲模式：在混戰中成為山丘之王，或與隊友合作在團隊死亡競賽中獲勝。除了這些遊戲模式之外，您還可以加入自訂遊戲模式。在不同的類別之間進行選擇，例如特工、跑步者、獵人等。每個班級都有不同的外觀和武器。武器範圍從突擊步槍到狙擊槍、霰彈槍、手槍，甚至火箭發射器！在 Kurnker.io 中，您可以玩預設地圖，也可以玩社群創建的地圖。 Krunker.io 節奏明快，感覺與《反恐精英》類似。追蹤您的 K/D 比率、獲勝次數、分數並顯示您的競爭力。在 Poki 上挑戰你的朋友，打破你的分數。您無需下載即可在 PC、平板電腦和手機上玩 Krunker.io。

網站： krunker.io

免責聲明：WebCatalog 與 Krunker FRVR 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。