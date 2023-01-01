Paint Strike
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Paint Strike是一款由Mosu Games製作的街機射擊遊戲。使用你的油漆槍射擊地形，盡可能地用你團隊的油漆顏色來油漆它！您還可以射擊敵人以消滅他們幾秒鐘！你能贏得所有遊戲嗎？移動 - WASD射擊 - 滑鼠點擊Paint Strike由Mosu Games創建。您可以在瀏覽器或行動裝置上玩Paint Strike，無需在Poki上免費安裝或下載任何內容。
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