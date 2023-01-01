Monkey Mart 是一款由 TinyDobbins 製作的放置/管理遊戲。你控制一個可愛的猴子角色，它剛剛創建了他們的超市。種植水果，從一個車站到另一個車站，用香蕉或玉米等填滿攤位。客戶將領取並在收銀台等您。你可以升級你的角色，解鎖新的工作站，甚至招募其他工人來幫助你管理商店！移動 - WASD 或箭頭鍵Monkey Mart 由 TinyDobbins 創建。在Poki 上玩他們的其他遊戲：Stick Defenders、Stick Merge、Merge Round Racers、Merge Gangster Cars、Merge Cyber​​ Racers 和PartyToons 您可以在瀏覽器或行動裝置上玩Monkey Mart，無需在Poki 上免費安裝或下載任何內容。

網站： poki.com

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