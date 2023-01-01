Stick Fighter 是一款格鬥遊戲，您可以控制六個角色，每個角色都有完全不同的動作組合！在單人遊戲模式中與其他每個角色進行挑戰，試圖證明自己是終極火柴人戰士！如果您喜歡更真實的東西，可以與朋友一起進行 1v1 戰鬥，最終決定誰是最強者！您是要選擇一個角色作為主要角色，還是要成為所有角色的大師？《Stick Fighter》是由 ARF Games 製作的。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：Bearsus 和 Dungeons & Dress-Ups 您可以在 Poki 上免費玩 Stick Fighter。Stick Fighter 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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