Fairy Dress-Up 是一款裝扮遊戲，您可以在其中創建空靈的仙女角色並自訂其各個方面。您可以創建任意數量的角色，並輕鬆與朋友分享。有數千種組合可供選擇：從各種膚色、翅膀、頭髮類型、頭髮顏色、眼睛、鼻子、嘴唇、酷炫的服裝，甚​​至華麗的背景和框架中進行選擇- 這樣您就可以拍攝出最好的照片！您可以使用顏色面板自訂每個小細節的顏色。左側還有一個骰子按鈕 - 該按鈕可讓遊戲為您創建一個隨機角色。立即玩《仙女裝扮》，探索您可以創造的所有類型的仙女。不要忘記與您的朋友分享您的精彩創作！點擊或點擊項目/顏色來裝備或取消裝備它。點擊左上角的按鈕來隨機化你的角色。點擊下面的按鈕儲存您的創作。Fairy Dress-Up 由 ARF Games 開發。他們在Poki 上還有其他精彩遊戲：卡哇伊換裝、地下城與換裝、Bearsus 和Stick Fighter 您可以在Poki 上免費玩Fairy Dress-Up。Fairy Dress-Up 可以在電腦和手機等行動設備上玩和平板電腦。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Fairy Dress-Up 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。