Water Color Sort

水彩分類是一款益智遊戲，您的目標是透過正確混合液體來按顏色對液體進行分類。首先將液體移入正確的管中，直到每個管中只有一種顏色。邏輯思考並找到自己的方法來對彩色水進行分類。如果您遇到困難或犯了錯誤，您隨時可以得到提示或撤銷您的上一個動作！與您的朋友分享“水彩排序”，看看誰能最快完成遊戲！單擊一個氣泡將其選中，然後單擊一個管子以放下所選的球。選擇/移動氣泡- 點擊或單擊鼠標左鍵「水彩排序」已建立由 VNStart 工作室製作。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：表情符號排序大師和有趣的水排序您可以在 Poki 上免費玩水彩排序。水彩排序可以在您的電腦和行動裝置（例如手機和平板電腦）上玩。

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