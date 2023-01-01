Amazing Bubble Breaker 是一款配對遊戲，您可以透過讓三個或更多相同顏色的氣泡彼此相鄰來清除螢幕上的氣泡。如果您想測試自己的技能，共有三種遊戲模式：簡單、中等和困難。為您的遊戲畫面選擇不同的彩色氣泡主題，並享受兩種精美的背景和精彩的動畫。如果您想了解自己的遊戲風格，可以查看遊戲內的統計數據。如果您遇到困難，您可以隨時使用提示和能力提升！不要忘記與您的朋友分享《神奇泡泡破壞者》，以便比較您的分數！點擊即可射出泡泡。如果你能得到三個或更多相同顏色的泡泡，你就可以將它們全部戳破。《Amazing Bubble Breaker》是由Amazing Hedgehog 創建的。在Poki 上玩他們的其他休閒遊戲：Amazing Solitaire、Amazing Sudoku、Amazing Spider Solitaire、Amazing Word Fresh、Amazing Bubble Connect 和Amazing Dominoes您可以在Poki 上免費玩Amazing Bubble Breaker。Amazing Bubble Breaker 可以在您的計算機和計算機和在行動裝置上玩例如手機和平板電腦。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Amazing Bubble Breaker 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。