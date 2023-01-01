WebCatalog

Amazing Sticky Hex

Amazing Sticky Hex

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

遊玩 Web 版

網站： poki.com

使用 WebCatalog 上「Amazing Sticky Hex」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Amazing Sticky Hex 是一款益智遊戲，為配對類型注入了新的活力。這是一個六邊形謎題，需要找到正確的步驟來解決整個謎題。您需要將一顆彩色寶石拖放到關鍵圖塊中，使其包含盡可能多的圖塊。有時很難弄清楚哪個圖塊是正確的，所以每當您遇到困難時，請隨意使用提示和能力提升。使用提示可以反白您需要用適當顏色填滿的圖塊。您完成關卡的動作越少，您獲得的星星就越多。如果您第一次未成功，請重玩關卡以獲得全部 3 顆星。您能僅用幾個動作完成《Amazing Sticky Hex》中的所有關卡嗎？不要忘記與您的朋友分享，以便比較您的分數！將其中一顆寶石拖放到圖塊中，使其包含盡可能多的圖塊。如果您能夠不跳過地填滿每個方塊，您就贏了。Amazing Sticky Hex 是由 Amazing Hedgehog 創建的。在Poki 上玩他們的其他休閒遊戲：Amazing Bubble Breaker、Amazing Solitaire、Amazing Sudoku、Amazing Spider Solitaire、Amazing Word Fresh、Amazing Bubble Connect 和Amazing Dominoes 您可以在Poki 上免費玩Amazing Sticky Hex。Amazing Sticky Hex 可以在您的電腦上玩電腦和行動設備，例如手機和平板電腦。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Amazing Sticky Hex 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Amazing Solitaire

Amazing Solitaire

poki.com

Amazing Spider Solitaire

Amazing Spider Solitaire

poki.com

Amazing Bubble Breaker

Amazing Bubble Breaker

poki.com

Amazing Word Fresh

Amazing Word Fresh

poki.com

Amazing Bubble Connect

Amazing Bubble Connect

poki.com

Block Blast

Block Blast

poki.com

Amazing Sudoku

Amazing Sudoku

poki.com

Onet Paradise

Onet Paradise

poki.com

Cute Puzzle Witch

Cute Puzzle Witch

poki.com

Match 3 Classic

Match 3 Classic

poki.com

Sweety Mahjong

Sweety Mahjong

poki.com

Sudoku

Sudoku

poki.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策