Amazing Sticky Hex 是一款益智遊戲，為配對類型注入了新的活力。這是一個六邊形謎題，需要找到正確的步驟來解決整個謎題。您需要將一顆彩色寶石拖放到關鍵圖塊中，使其包含盡可能多的圖塊。有時很難弄清楚哪個圖塊是正確的，所以每當您遇到困難時，請隨意使用提示和能力提升。使用提示可以反白您需要用適當顏色填滿的圖塊。您完成關卡的動作越少，您獲得的星星就越多。如果您第一次未成功，請重玩關卡以獲得全部 3 顆星。您能僅用幾個動作完成《Amazing Sticky Hex》中的所有關卡嗎？不要忘記與您的朋友分享，以便比較您的分數！將其中一顆寶石拖放到圖塊中，使其包含盡可能多的圖塊。如果您能夠不跳過地填滿每個方塊，您就贏了。Amazing Sticky Hex 是由 Amazing Hedgehog 創建的。在Poki 上玩他們的其他休閒遊戲：Amazing Bubble Breaker、Amazing Solitaire、Amazing Sudoku、Amazing Spider Solitaire、Amazing Word Fresh、Amazing Bubble Connect 和Amazing Dominoes 您可以在Poki 上免費玩Amazing Sticky Hex。Amazing Sticky Hex 可以在您的電腦上玩電腦和行動設備，例如手機和平板電腦。

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