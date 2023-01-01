神奇數獨是一款思維遊戲，您可以將編號的數獨塊排列在不同的行和列中。透過玩數獨來訓練你的大腦，數獨需要技巧、策略和耐心才能獲勝。檢查 9x9 網格，其中已經有一些數字。您必須猜測並用1 到9 之間的任意數字填充剩餘的方格。當拼圖中的每一行、每一列和每個3x3 方格都包含數字1-9，並且每個數字僅出現一次時，拼圖就完成了。不要忘記利用提示和撤消/重做能力！不要忘記與您的朋友分享神奇數獨！用手指或滑鼠左鍵選擇圖塊。您可以使用數字鍵或遊戲內面板來填寫數字。您必須找出每個空格的正確數字。每行、每列和每節都必須包含每一位數字。如果您遇到困難，請使用提示！Amazing Sudoku 是由 Amazing Hedgehog 創建的。在Poki 上玩他們的其他遊戲：Amazing Spider Solitaire、Amazing Word Fresh、Amazing Bubble Connect 和Amazing Dominoes 您可以在Poki 上免費玩Amazing Sudoku。Amazing Sudoku 可以在您的電腦和行動裝置（例如手機和平板電腦）上玩。

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