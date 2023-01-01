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Nonogram 是一款益智遊戲，您可以用顏色填充方格網格，以顯示隱藏的圖像。每個謎題都有一個帶有各種隱藏方塊的圖像。檢查網格上方和左側的數字，因為它們會提示您必須填充多少個方格，以及需要透過放置「X」留空多少個方格。例如，如果某列顯示數字 5，則表示您必須在該特定列上填入五個方格。但請確保不要猜測。最好透過邏輯來確定它並填寫相鄰的方塊。如果你陷入困境，你可以使用提示，如果你犯了太多錯誤，甚至可以恢復生命。繼續跳入今年您將玩的最視覺上令人滿意的填字遊戲！用顏色填充方塊，同時確保注意顯示數字的順序。如果顯示填滿方塊 - 點擊或滑鼠左鍵Nonogram 是由 WeDoYouPlay 建立的。他們在 Poki 上還有其他益智遊戲：Sugar Eyes 和 Words EmojiNonogram 可以在 Poki 上免費在桌面和手機上玩。

網站： poki.com

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