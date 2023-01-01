Pink 是 Bart Bonte 創作的一款益智遊戲。在這個遊戲中，每個關卡都是獨一無二的。有 25 個精心設計的謎題，你需要改變你的思維方式才能解決所有謎題。如果您卡在某個關卡中，右上角的燈泡按鈕可以提供您提示。如果需要，您可以多次使用提示按鈕！你能完成《粉紅》中的每個關卡嗎？使用滑鼠左鍵與謎題互動。點擊燈泡以獲得提示。 Pink 由 Bart Bonte 創建。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：Sugar、Sugar、Sugar、Sugar 2、Sugar、Sugar 3、black、blue、green 和 Factory Balls Forever

網站： poki.com

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