Sugar, Sugar
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Sugar, Sugar是Bart Bonte製作的模擬遊戲。將糖篩入咖啡杯中解決謎題！你的工作是畫橋和放置好線來捕獲每一粒穀物。每個關卡都會有新的、甜蜜的挑戰，隨著遊戲的進行，障礙會變得越來越困難。專注於實現每一個細小的目標！用滑鼠左鍵或手指畫一條線，然後裝滿杯子。這條線將充當牆壁或屏障，以防止糖掉落到所需區域之外。Sugar，Sugar 是由 Bart Bonte 創建的。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：Blue、Green 和 Factory Balls Forever。
網站： poki.com
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