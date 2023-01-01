Black
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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Black 是一種簡約的解謎體驗，每個關卡都截然不同。有超過 25 個獨特且製作精美的謎題，您需要跳出框框思考才能解決所有謎題。如果您卡在某個關卡中，請隨意使用右上角出現的燈泡按鈕。請注意，每個關卡都有多個提示，請務必閱讀所有提示。您能多快完成所有 25 個關卡並完成 Black？使用滑鼠左鍵與拼圖互動。點擊燈泡以獲得提示。黑色由 Bart Bonte 創建。看看他們在 Poki 上的其他遊戲：Blue、Green 和 Factory Balls Forever。
網站： poki.com
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