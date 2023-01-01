Sugar, Sugar 2 是 Bart Bonte 製作的一款模擬遊戲。在流行的“糖，糖”遊戲的續集中，您將嘗試通過將糖篩入咖啡杯來解決精心設計的謎題。你的工作是畫橋和放置好線來捕獲每一粒穀物。每個關卡都會有新的、甜蜜的挑戰，隨著遊戲的進行，障礙會變得越來越困難。專注於實現每個細粒度的目標並完成每個級別，而不弄亂地板。使用滑鼠左鍵或手指畫一條線，然後填滿杯子。這條線將充當牆壁或屏障，以防止糖掉落到所需區域之外。Sugar，Sugar 2 由 Bart Bonte 創建。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：sugar-sugar-html5、Blue、Green 和 Factory Balls Forever

網站： poki.com

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