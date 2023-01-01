CircloO 2 是 CircloO 的官方續集，這是一款出色的技巧性遊戲，您可以在更大的圓圈內控制球。就像它的前身一樣，你嘗試進入小圓圈以進入關卡的下一部分。用你的速度越過障礙，到達目的地。遊戲有 24 個全新關卡！所有關卡都會在您的道路上設置新的障礙。熟練地控制球，並利用你的動力！試著透過多次完成關卡來打敗自己的時間。遊戲還配有 Stijn Cappetijn 創作的全新美妙配樂。你能打敗 CircloO 2 並在每個關卡中設定最佳時間嗎？控制：移動 - W/A/S/D 或箭頭鍵 關於創作者：Florian van Strien 創建了 CircloO 系列。他是一位技術精湛的荷蘭開發者，曾開發過可在 Poki 上玩的原版 CircloO 和 The Final Earth 2 等遊戲。

網站： poki.com

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