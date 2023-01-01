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CircloO

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CircloO 是一款益智遊戲，您可以在一個大圓圈內控制一個球。你必須讓球繞圈滾動才能完成關卡。在圓週運動中，你必須利用動量來對抗重力。來回滾動，並嘗試跳過路上的圓形障礙物。每個等級由多個部分組成，每個新部分都會增加等級的大小！這些遊戲可以節省您完成關卡所需的時間。因此，在重玩一個關卡時，您的最佳時間（以及每個部分的最佳時間）將顯示在左上角。這樣你就可以嘗試打破自己的時間並為每個關卡創造新的記錄。遊戲有 20 個關卡，其中 6 個被標記為困難。遊戲還具有優美的配樂，可幫助您在困難的關卡中保持冷靜和鎮定。你能通過所有關卡並成為 CircloO 大師嗎？ 移動 - W/A/S/D 或箭頭鍵 CircloO 由荷蘭開發商 Florian van Strien 創建。

網站： poki.com

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