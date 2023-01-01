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Jumphobia 是一款平台遊戲，當你面對邊緣時會自動跳躍。遊戲設有 250 多個房間，分佈在 25 個關卡中。如果您能夠完成完整的遊戲，那麼有一個很棒的關卡製作器，您可以在其中創建自己的關卡並上傳以供其他玩家玩！遊戲具有一些巧妙的謎題和平台，因此每個關卡都感覺新鮮。你能完成每個關卡嗎？或者您會開始創建自己的關卡供社區玩嗎？移動 - 向上箭頭重置最後一個檢查點 - 按 R 重置房間 - 按住 R 射擊 - z 切換武器 - xJumphobia 由 Wix Games 創建。 Wix Games 以《Duck Life》系列和《螞蟻藝術大亨》等遊戲聞名。

網站： poki.com

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