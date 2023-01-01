Duck Life: Battle
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帶上你的鴨子，開始戰鬥吧！最新的 Duck Life 遊戲就在這裡，而且比以往任何時候都更好。前往健身房訓練你的鴨子，讓它們做好戰鬥準備。沿著你的道路與其他鴨子戰鬥，贏得你在成為終極鴨子戰士的旅程中所需的物品。滑鼠 - 點擊移動、戰鬥和訓練鴨子生命之戰是鴨子生命系列中的最新作品與ducklife-space 和Wix Games 創建的原始Duck Life 一起。這位創作者的另一款有趣的遊戲是《螞蟻藝術大亨》。
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