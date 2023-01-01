Duck Life 是一款線上冒險遊戲，您可以訓練一隻鴨子參加三個項目的比賽：跑步、飛行和游泳。你可以單獨練習每個學科來提升你的鴨子的水平。目標是賺取足夠的獎金來重建被龍捲風捲走的農場。透過訓練或競賽其他鴨子來賺取金幣。從商店購買種子並餵牠，以確保您的鴨子有精力參加比賽。獎金還可以用來購買鴨子的精美帽子或新顏色。Duck Life 最初是用 Flash 構建的，後來轉換為 Unity WebGL，因此該遊戲仍然可以在桌面網絡上使用。Duck Life 由總部位於英國的 Wix Games 創建。他們也是《Duck Life 2》、《Duck Life 3》、《Duck Life 4》和《Duck Life: Battle》的創作者。

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