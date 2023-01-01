Ducklings 是一款可愛的 IO 遊戲，您是一隻有愛心的鴨子，從池塘裡撿起丟失的小鴨子。你要四處遊動，盡可能收集丟失的小鴨子，並將它們安全地帶回你的巢穴。然而，有一個問題，因為你並不是池塘裡唯一有愛心的鴨子父母。其他鴨子會試圖從你身邊偷走你的小鴨子，這樣它們就會獲得榮譽併升級到你的巢來拯救它們。 每救下一隻小鴨，就會進入一個新的關卡。 400級後你就完成遊戲了！一定要避開這些其他鴨子，並儘可能保護你的小鴨子……哦，要小心池塘裡的摩托艇，因為它們會把你碾死。

網站： ducklings.io

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