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Duck Life 2

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Duck Life 2 是一款冒險遊戲，您可以訓練您的鴨子參加跑步、飛行、游泳和攀爬等各種比賽，成為世界上最好的鴨子冒險家。透過訓練或競賽鴨子來賺取金幣。比賽有五個地點：蘇格蘭、英格蘭、埃及、夏威夷和日本。只需透過給鴨子餵食種子來確保它在下一場比賽之前有一定的耐力。別忘了把你辛苦賺來的錢花在酷炫的配件上！跑 - 使用向上箭頭鍵跳躍。飛行 - 使用左右箭頭引導鴨子。游泳 - 使用向上箭頭跳躍，向下箭頭潛水，左右箭頭移動。攀爬 - 使用左右箭頭鍵在峽谷壁之間跳躍。Duck Life 2 由英國 Wix Games 開發。他們也是《Duck Life》、《Duck Life Adventure》（試玩版）、《Duck Life 3》、《Duck Life 4》和《Duck Life: Battle》的創作者。在 Poki 上免費玩它們！

網站： poki.com

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