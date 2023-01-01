Eggys Big Adventure

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現在是我們的朋友 Eggy 的冒險時間，他會跳躍、奔跑，穿越各個世界來收集盡可能多的雞蛋！巧妙地穿過大大小小的障礙物，到達隔壁。如果您在世界上收集了足夠的雞蛋，您就可以進入下一個！ 控制： 左/右箭頭 - 左/右移動 向上箭頭 - 跳躍 E - 進入門 關於創作者： Eggy Games 也是《Eggbot vs Zombies》的創作者。

網站： poki.com

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