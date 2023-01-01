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4025 年，只有蛋機器人才能從亡靈手中拯救世界！拿起你的裝備，準備與一波又一波想要摧毀你的殭屍作戰。拿起武器，一路拯救你的蛋機器人同伴！ 控制： W-跳躍 A - 向左移動 D - 向右移動 E-使用武器 R-重新加載 F - 投擲手榴彈 Q-切換武器 滑鼠左鍵-點擊即可射擊 關於創作者： Eggbot vs Zombies 是由 Eggy Games 創建的。他們也是《Eggys 大冒險》的創作者。

網站： poki.com

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