Thunderdogs.io

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擊落敵方狗並收集骨頭以登上排行榜！ Thunderdogs 是一款多人線上戰鬥遊戲，讓你變成一隻會飛的戰鬥小狗。拿起各種武器來摧毀其他玩家，從失敗者變成領先者。但要小心：你得到的骨頭越多，你的目標就越大！透過躲避和飛出敵人的火力來反擊，從而生存。控制： - 使用左右箭頭鍵轉向 - 空白鍵射擊 - 向上箭頭快速加速 - 向下箭頭制動

網站： poki.com

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