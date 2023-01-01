Thunderdogs.io
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Thunderdogs.io」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
擊落敵方狗並收集骨頭以登上排行榜！ Thunderdogs 是一款多人線上戰鬥遊戲，讓你變成一隻會飛的戰鬥小狗。拿起各種武器來摧毀其他玩家，從失敗者變成領先者。但要小心：你得到的骨頭越多，你的目標就越大！透過躲避和飛出敵人的火力來反擊，從而生存。控制： - 使用左右箭頭鍵轉向 - 空白鍵射擊 - 向上箭頭快速加速 - 向下箭頭制動
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 Thunderdogs.io 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。