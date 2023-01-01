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《Fortz》由《Dunkers》、《Temple of Boom》、《Golf Zero》等遊戲的創作者打造，是一款關於摧毀對手基地的雙人遊戲。使用你的砲塔、你的智慧和一連串古怪的武器來打倒你的敵人！在同一台電腦上與第二個玩家免費玩 Fortz，以獲得最大的歡樂。此 Fortz 線上版本提供了自訂屠殺的全功能關卡編輯器，以及許多預製關卡供您和您的朋友互相摧毀！是時候算帳了——在 Poki 上玩 Fortz 來結束你和朋友之間的任何爭吵！ 控制： 玩家1： W、A、D - 移動（地面） W、S - 瞄準（砲塔） D-射擊 S - 放置塊（地面） 玩家2： 上、左、右箭頭鍵 - 移動（地面） 向上、向下箭頭鍵 - 瞄準（砲塔） 左箭頭鍵 - 射擊 向下箭頭鍵 - 放置方塊（地面） 技巧和竅門： - 別忘了定期重新裝填你的砲塔－如果它是空的，它就不會開火！ - 查看關卡選擇功能以獲得更有趣的區塊排列。 關於創作者： Fortz 由位於瑞典斯德哥爾摩的 Colin Lane Games 為您帶來。 Colin Lane 是一家單人開發團隊，也創作了熱門遊戲《Dunkers》、《dunkers-2》、《Wrassling》、《Temple of Boom》和《Golf Zero》。

網站： poki.com

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