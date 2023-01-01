您是下一個高爾夫球明星嗎？在這款冒險的高爾夫遊戲中，您將跳躍、滑行和游泳，以找到合適的擊球角度。一桿進洞並戳破氣球即可贏得金牌。不過要小心！您只有三張照片，因此請明智地使用它們。 控制： 箭頭鍵 - 奔跑和跳躍 X - 角度和擊球 向上鍵 - 取消拍攝 關於創作者： 《零號高爾夫》由 Colin Lane Games 創建，這是一家位於瑞典斯德哥爾摩的單人工作室。 Colin Lane 的其他遊戲包括 b-ball hit Dunkers 和 dunkers-2、摔角手樂趣 Wrassling、多人塔防遊戲 Fortz 和街機平台遊戲 Temple of Boom。

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