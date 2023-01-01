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Base Bros 是一款線上多人遊戲，您必須嘗試保衛您的基地，抵禦一波又一波的敵人入侵。你有能力和你的朋友一起對抗另一個星球的飛行敵人嗎？與你的朋友組隊，開始攀爬、建造和射擊，保衛你的世界。玩 Base Bros，證明你是終極防守者。WASD - 移動 S - 射擊/使用箭頭鍵 - 向下移動箭頭 - 射擊/使用 Base Bros 由 Colin Lane Games 創建，這是一家位於瑞典斯德哥爾摩的單人工作室。 Colin Lane 的其他遊戲包括《dunkers-2》、《Wrassling》、《Temple of Boom》、《Fortz》和《Golf Zero》。

網站： poki.com

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