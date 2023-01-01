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《Dunkers》是一款由 Colin Lane Games 製作的實體籃球遊戲。在《Dunkers》中揮動手臂、跳躍並得分！這款街機籃球遊戲具有職業模式和 2 人模式。你將從 Pinko 開始。拿起球，用它來向上彈起自己。與 Froggo、Timmy 和 Nerdo 一起得分！Dunkers 是由位於瑞典斯德哥爾摩的單人工作室 Colin Lane Games 創建的。 Colin Lane 的其他遊戲包括 Dunkers 的續集、dunkers-2、Wrassling、街機平台遊戲 Temple of Boom、多人塔防遊戲 Fortz 和體育遊戲 Golf Zero。

網站： poki.com

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