《Basket & Ball》是一款與眾不同的籃球遊戲。遊戲結合了體育和益智類型，迫使您想出創意的方法將球送入籃框！你的任務是彈跳籃球並通過各種物理謎題得分。在投籃之前收集大量獎金！你能得分多高？彈跳球 - 滑鼠左鍵或空白鍵 - 箭頭鍵 籃球和球由 Sun Temple 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！

網站： poki.com

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