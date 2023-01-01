Basket & Ball
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Basket & Ball」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
《Basket & Ball》是一款與眾不同的籃球遊戲。遊戲結合了體育和益智類型，迫使您想出創意的方法將球送入籃框！你的任務是彈跳籃球並通過各種物理謎題得分。在投籃之前收集大量獎金！你能得分多高？彈跳球 - 滑鼠左鍵或空白鍵 - 箭頭鍵 籃球和球由 Sun Temple 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 Basket & Ball 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。