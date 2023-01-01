《Basketball FRVR》是一款簡單易學但又非常有趣的籃球投籃遊戲。盡可能長時間地打球，不擊中籃框即可獲得獎勵積分。 比賽沒有時間限制，但移動籃子對於賽事經驗豐富的玩家來說是一個挑戰。 籃球FRVR特點： - 簡單有趣的控制 - 很棒的街機物理 - 精美的圖形 - 令人驚嘆的聲音設計和音樂

網站： basketball.frvr.com

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