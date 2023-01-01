BuildNow GG 是一款線上建造和射擊遊戲，具有多種遊戲模式、武器和地圖。在離線訓練模式中培養和磨練你的技能。 BuildNow GG 是新興線上遊戲類型的一部分，它將戰術建設與第三人稱射擊遊戲相結合。 搭建、拍攝和派對 在遊戲中，你要盡快建造坡道、屋頂和牆壁，同時對抗另一個對手。對於新玩家來說，瞄準訓練是學習基本控制的絕佳方法。遊戲是線上遊戲，但您也可以在派對模式下與朋友開始私人比賽。您最多可以在私人遊戲中接待 6 至 12 名玩家。 掌握你的武器 這些武器涵蓋了您在射擊遊戲中所期望的標準裝備，並且您可以在戰鬥時在它們之間切換。裝備包括手槍、突擊步槍、狙擊步槍、霰彈槍和鎬。 客製化您的個人資料 BuildNow GG 具有廣泛的自訂選項。您可以在圖形設定中自訂視覺品質、FPS 限制、HDR 等。這些選項還包括完整的 HUD 自訂，因此您可以為拍攝和建置建立理想的設定檔。

網站： battlelab-games.github.io

免責聲明：WebCatalog 與 BuildNow GG 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。