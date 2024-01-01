Sniper Code 2

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Sniper Code 2 是一款益智遊戲，您可以使用狙擊步槍從遠處射擊敵人並完成各種任務。有許多具有創意任務的挑戰性關卡，您不僅要射擊人物，還要參與戰術任務。有時只需射擊環境周圍的燈具和物體就足以解決問題而不流血。另外，創造性地使用你的子彈，以免在任務中途耗盡彈藥。在這款遊戲中，你的準確性非常重要，你的潛行能力也很重要。不要忘記花你在商店賺到的錢來提高你的技能。您有能力完成 Sniper Code 2 中的每個任務嗎？射擊 - 滑鼠左鍵 Sniper Code 2 由 Softlitude 建立。 Poki 上還有其他有趣的技能遊戲：霓虹燈汽車迷宮和狙擊手密碼。您可以在Poki 上免費玩《狙擊手密碼2》。《狙擊手密碼2》可以在您的電腦以及手機和平板電腦等移動設備上玩。

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