WebCatalog

Sniper vs Dinosaurs

Sniper vs Dinosaurs

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

遊玩 Web 版

網站： poki.com

使用 WebCatalog 上「Sniper vs Dinosaurs」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Sniper vs Dinosaurs 是一款 3D 射擊遊戲，讓您可以使用狙擊步槍射擊恐龍。體驗潛入屋頂並消滅在地圖上奔跑的巨大怪物的樂趣。您還可以四處奔跑並收集物品，以用於改進遊戲玩法、升級武器和僱用新的美眉。您可能從其他遊戲（例如《可愛軍隊》或《貓的故事》）中認識了可愛。射擊每隻恐龍的帽子，將其擊落，這樣你就可以證明你的目標是最好的！確保您探索了恐龍公園、奇怪的洞穴和大城市的每個區域。你準備好迎接最獨特的狙擊遊戲了嗎？這些恐龍不是！用遊標瞄準，然後點擊滑鼠左鍵進行射擊。縮放 - 滑鼠右鍵跳躍 - 空白鍵（按兩次可雙跳） 狙擊手與恐龍是由 Cute Army 創建的。在 Poki 上玩他們的其他可愛遊戲：貓的故事和可愛的軍隊您可以在 Poki 上免費玩《狙擊手大戰恐龍》。《狙擊手大戰恐龍》可以在您的電腦上玩。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Sniper vs Dinosaurs 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Lethal Sniper 3D: Army Soldier

Lethal Sniper 3D: Army Soldier

poki.com

A Cat Story

A Cat Story

poki.com

Sniper Code 2

Sniper Code 2

poki.com

Rooftop Snipers 2

Rooftop Snipers 2

poki.com

The Sniper Code

The Sniper Code

poki.com

ShootZ

ShootZ

poki.com

Tactical Squad

Tactical Squad

poki.com

Stickman Army: The Defenders

Stickman Army: The Defenders

poki.com

Cat Clicker RE

Cat Clicker RE

poki.com

Tank Trouble

Tank Trouble

poki.com

Twice!

Twice!

poki.com

Pixel Warfare 3

Pixel Warfare 3

poki.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策