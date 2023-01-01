Sniper vs Dinosaurs 是一款 3D 射擊遊戲，讓您可以使用狙擊步槍射擊恐龍。體驗潛入屋頂並消滅在地圖上奔跑的巨大怪物的樂趣。您還可以四處奔跑並收集物品，以用於改進遊戲玩法、升級武器和僱用新的美眉。您可能從其他遊戲（例如《可愛軍隊》或《貓的故事》）中認識了可愛。射擊每隻恐龍的帽子，將其擊落，這樣你就可以證明你的目標是最好的！確保您探索了恐龍公園、奇怪的洞穴和大城市的每個區域。你準備好迎接最獨特的狙擊遊戲了嗎？這些恐龍不是！用遊標瞄準，然後點擊滑鼠左鍵進行射擊。縮放 - 滑鼠右鍵跳躍 - 空白鍵（按兩次可雙跳） 狙擊手與恐龍是由 Cute Army 創建的。在 Poki 上玩他們的其他可愛遊戲：貓的故事和可愛的軍隊您可以在 Poki 上免費玩《狙擊手大戰恐龍》。《狙擊手大戰恐龍》可以在您的電腦上玩。

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