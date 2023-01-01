WebCatalog

Swingo

Swingo

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

遊玩 Web 版

網站： poki.com

使用 WebCatalog 上「Swingo」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Swingo 是一款街機遊戲，將平台和動作類型結合到一個有趣的包中。你控制一個可愛的有彈性的角色，它只能使用抓鉤四處移動。發射鉤子並將自己拉向您想去的方向！您的角色將左右搖擺並彈跳，直到到達每個關卡末尾的水果為止。每個成功完成的關卡都會獎勵您一些積分，這些積分加起來可以解鎖很酷的新角色。第一個是青蛙，你能解鎖所有動物嗎？您一定會喜歡在 Swingo 中探索充滿活力和創意的充滿驚喜的關卡！使用抓鉤四處移動！瞄準並射擊 - 滑鼠左鍵單擊、拖曳並釋放遊戲中有大量獨特的 Swingo 角色可供解鎖。它們都是按照動物設計的。Swingo 由法國遊戲開發工作室 Blumgi 創建。在 Poki 上玩他們的傳奇遊戲：Blumgi Rocket、Blumgi Ball、Blumgi CastleSwingo 可以在 Poki 上免費玩。Swingo 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Swingo 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Blumgi Ball

Blumgi Ball

poki.com

Stickman Hook

Stickman Hook

poki.com

Blumgi Castle

Blumgi Castle

poki.com

Cats Love Cake

Cats Love Cake

poki.com

Noob Hook

Noob Hook

poki.com

Tail Swing

Tail Swing

poki.com

Two Button Bounce

Two Button Bounce

poki.com

Cats Love Cake 2

Cats Love Cake 2

poki.com

Rabbit Samurai

Rabbit Samurai

poki.com

Heart Star

Heart Star

poki.com

Sling Kong

Sling Kong

poki.com

Double Dodgers

Double Dodgers

poki.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策