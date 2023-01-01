Swingo 是一款街機遊戲，將平台和動作類型結合到一個有趣的包中。你控制一個可愛的有彈性的角色，它只能使用抓鉤四處移動。發射鉤子並將自己拉向您想去的方向！您的角色將左右搖擺並彈跳，直到到達每個關卡末尾的水果為止。每個成功完成的關卡都會獎勵您一些積分，這些積分加起來可以解鎖很酷的新角色。第一個是青蛙，你能解鎖所有動物嗎？您一定會喜歡在 Swingo 中探索充滿活力和創意的充滿驚喜的關卡！使用抓鉤四處移動！瞄準並射擊 - 滑鼠左鍵單擊、拖曳並釋放遊戲中有大量獨特的 Swingo 角色可供解鎖。它們都是按照動物設計的。Swingo 由法國遊戲開發工作室 Blumgi 創建。在 Poki 上玩他們的傳奇遊戲：Blumgi Rocket、Blumgi Ball、Blumgi CastleSwingo 可以在 Poki 上免費玩。Swingo 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

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