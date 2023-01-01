《貓愛蛋糕2》是一款由DoubleDutch Games 製作的技能/平台遊戲。你扮演一隻彈力貓角色，必須彈跳穿過關卡才能到達美味的蛋糕！小心路上的尖刺和陷阱！當你完成關卡時，解鎖越來越多可玩的動物。如果你失敗了幾次，關卡會告訴你一條完美的路線。您能完成所有關卡並解鎖所有可玩角色嗎？遊戲中會顯示控制移動 - 左右箭頭鍵遊戲中有大量獨特的 Cats Love Cake 2 角色可供解鎖。它們都是依照動物設計的。《貓愛蛋糕2》是由DoubleDutch Games 製作的。 《貓愛蛋糕2》是著名的《貓愛蛋糕》的續作！《貓愛蛋糕2》可以在Poki 上免費玩。《貓愛蛋糕2》可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動設備上玩。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Cats Love Cake 2 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。