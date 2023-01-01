OvO Dimensions

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OvO Dimension 是一款由 Dedra Games 製作的街機平台遊戲。您控制一個具有簡單基本動作的火柴人角色。跳躍、跳牆並滑過關卡！如果你想真正掌握遊戲，請使用動作組合來獲得額外的力量！滑行或地面突襲後立即跳躍！ OvO Dimension 中有大量關卡。您能跳過所有關卡嗎？遊戲內將顯示控制。箭頭鍵移動 OvO Dimension 由法國遊戲開發工作室 Dedra Games 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！OvO Dimension 在 Poki 上免費玩。OvO Dimension 可以在您的電腦和行動裝置（例如手機和平板電腦）上玩。

網站： poki.com

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