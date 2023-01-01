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OvO Classic 是一款街機平台遊戲，您可以使用火柴人角色參與快速通關。您的目標是盡快到達終點線的旗幟。你的速度和效率將決定你的成功和高分。只需跳躍、跳牆和滑行即可通過關卡！如果您想真正掌握遊戲，請將這些動作結合起來以獲得額外的力量！您可以在滑行或地面突襲後立即跳得更高！您能成為 OvO Classic 中最快的極速跑者嗎？遊戲內將顯示控制。移動 - 左/右箭頭跳躍 - 空白鍵滑動 - 向下箭頭OvO Classic 由法國遊戲開發工作室 Dedra Games 創建。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：OvO DimensionsOvO Classic 可以在 Poki 上免費玩。OvO Classic 可以在您的電腦和行動裝置（例如手機和平板電腦）上玩。

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