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Big Tower Tiny Square

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Big Tower Tiny Square 是一款益智平台遊戲，您是一個方形角色，位於一個充滿危險陷阱和障礙的令人興奮的多層平台上。在這個遊戲中你不是拯救公主，你只是拯救你最喜歡的鳳梨！在這場需要快速反應和高精度的冒險中，躲避子彈、跳躍熔岩坑、解鎖檢查站以及跳牆登上危險的大塔。受到單螢幕街機遊戲的啟發，如果您有耐心，《Big Tower Tiny Square》一定會帶給您難忘的體驗。您準備好跳躍了嗎？移動 - A/D 或左/右箭頭鍵跳躍 - 空白鍵或向上箭頭重新啟動 - YBig Tower Tiny Square 由 EO Interactive 創建。在 Poki 上玩他們的其他街機遊戲：Big Tower Tiny Square VS Tiny Square 您可以在 Poki 上免費玩 Big Tower Tiny Square。Big Tower Tiny Square 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

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