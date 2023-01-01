Big Tower Tiny Square 2 是一款益智平台遊戲，您可以在其中跳躍並通過危險的障礙物和陷阱。我們的方塊角色回來了，開始更多冒險，尋找著名的鳳梨！爬上精心設計的塔樓，同時躲避尖刺、陷阱和其他危險。觸摸每個檢查點，以保存您在這個無情的多層次平台中的進度。你能再次到達山頂並拯救菠蘿嗎？不要忘記與您的朋友分享遊戲，看看誰能更快地完成塔樓。移動 - A/D 或左/右箭頭鍵 跳躍 - 空白鍵或向上箭頭 重新啟動 - YBig Tower Tiny Square 2 由 EO Interactive 創建。在Poki 上玩他們的其他街機遊戲：Big Tower Tiny Square 和Big NEON Tower VS Tiny Square 您可以在Poki 上免費玩Big Tower Tiny Square 2。Big Tower Tiny Square 2 可以在您的電腦和手機和平板電腦等在行動裝置上玩。

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