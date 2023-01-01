Tiny Dangerous Dungeons
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《Tiny Dangerous Dungeons》是一款平台遊戲，您可以居住在地牢中尋找寶藏。在這款像素藝術銀河惡魔城冒險中，您可以探索巨大的地牢，面對令人毛骨悚然的生物，收集隱藏的能量道具，並獲得新技能來幫助您完成任務。你收集的物品可能是解鎖新通道的關鍵，所以一定要探索每個角落。遊戲採用90年代華麗的單色像素藝術風格，讓你在玩的過程中感受到懷舊。你能幫助蒂米在危險的小地牢中生存下來，成為世界上最好的寶藏獵人嗎？專業提示：完成遊戲後，查看計時賽模式，享受不錯的挑戰。移動 - 左/右箭頭跳躍 - X 或空白鍵輸入 - 向下箭頭微小的危險地下城是由 Adventure Island 創建的。看看他們在Poki 上的其他遊戲：《Heart Star》、《Super Dangerous Dungeons》和《Total Party Kill》！您可以在Poki 上免費玩《Tiny Dangerous Dungeons》。《Tiny Dangerous Dungeons》可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。
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