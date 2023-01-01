Goose Game
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Goose Game 是經典棋盤遊戲的一個版本，玩家必須擲骰子來移動自己的角色，並先於其他人到達最後的方格。在線享受這款古老的世界著名遊戲，與您的家人和朋友（最多 6 人！）或與機器對戰。扔骰子，使用獎勵方塊，避開陷阱，並在其他人之前到達最後一個方塊！選擇一個角色，然後在輪到你的時候擲骰子，在棋盤上前進。擲骰子 - 左鍵點選圖示Goose Game 由 Codethislab 建立。
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