在經典保齡球比賽中獲得 300 分的完美成績！這款運動遊戲挑戰您創造新的保齡球館紀錄。在每次投球之前，您可以設定投球手的起始位置。然後，選擇攻擊的力量和旋轉角度！

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Classic Bowling 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。