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Linebacker Alley 2

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《後衛巷 2》是廣受歡迎的後衛巷系列的第二部。這是一款美式足球遊戲，由托尼·科爾賓創建。在後衛巷 2 中，目標是突破對手的防線並達陣。每次你達陣得分，你就進入了一個新的水平，更多的對手試圖對付你。在這個版本中，你不僅可以使用小巷，還可以在球場周圍奔跑。遊戲有 14 個關卡。移動 - 箭頭鍵 Boost - W 旋轉 - STony Corbin 創造了後衛巷系列。除了《Linebacker Alley 2》之外，他還創建了《Linebacker Alley》，該遊戲也在 Poki 上提供。

網站： poki.com

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