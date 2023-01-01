Linebacker Alley 2
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Linebacker Alley 2」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
《後衛巷 2》是廣受歡迎的後衛巷系列的第二部。這是一款美式足球遊戲，由托尼·科爾賓創建。在後衛巷 2 中，目標是突破對手的防線並達陣。每次你達陣得分，你就進入了一個新的水平，更多的對手試圖對付你。在這個版本中，你不僅可以使用小巷，還可以在球場周圍奔跑。遊戲有 14 個關卡。移動 - 箭頭鍵 Boost - W 旋轉 - STony Corbin 創造了後衛巷系列。除了《Linebacker Alley 2》之外，他還創建了《Linebacker Alley》，該遊戲也在 Poki 上提供。
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 Linebacker Alley 2 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。